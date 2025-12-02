Celso Borges: "Es una tarea muy difícil la que tenemos enfrente, pero creo que lo podemos hacer"

El capitán de Alajuelense, Celso Borges, analizó la posibilidad de un tricampeonato manudo en Copa Centroamericano.

En la llegada al hotel de concentración en Guatemala, Celso brindó sus impresiones del juego de vuelta de la final este miércoles a las 8 p. m. ante Xelajú.

Tricampeonato: Todos los títulos son difíciles, pero siempre estar revalidando títulos, que es algo muchísimo más importante, ¿verdad? Entonces, es una tarea muy difícil, muy difícil la que tenemos enfrente, pero creo que lo podemos hacer. Me gustaría decirte qué se siente y eso después de, ojalá de, pero antes de los partidos, primero hay que jugar y hay que hacerlo bien para poder lograr eso.

1-1 en el global: Bueno, ya hemos estado en esa situación ya durante este torneo, entonces el equipo lo ha manejado bien y yo creo que es una bonita oportunidad para volver a demostrar.

Partido de vuelta: Yo creo que la disposición de los dos equipos no cambia mucho, ¿no? Uno, en finales, pues, simplemente es una cuestión, a veces hasta más emocional que cualquier cosa. Entonces, va a venir mucha gente a apoyarnos y eso nos va a ayudar sin duda.



Emociones: Controlar un poco las emociones del partido, era que estaba diciendo eso. Sé que estamos, digamos, abajo, por así decirlo, pero tampoco nos podemos desesperar y trabajar como hemos trabajado los partidos hasta ahora, que nos han dado resultados.

Liderato: Sí, sí nos tranquiliza porque, al menos nos da la sensación de que, sí es cierto, lo del sábado es importante. Pero, bueno, ya uno, digamos, como equipo, como ya siente que cumplió esa parte del objetivo, pues, siente que ya puede, al menos en esta semana, estar pensando en lo que queda pendiente que es esta final.

Xelajú: Bueno, ellos hicieron un buen partido y la verdad que yo dije que estamos los dos mejores equipos de la Copa en la final, muy merecidamente. Y espero que sea atractivo también para toda la gente que va a llegar a vernos.



Descanso: La verdad que uno siempre quiere jugar todo, por supuesto, pero entiende que al haber tanto partido, pues, hay mucha más gente que puede entrar. Y la verdad que lo hicieron muy bien y logramos amarrar ese objetivo como grupo, demostrando que todo el grupo está muy bien equipado y mentalizado para que sea al que le toque hacer un buen trabajo.

La final se disputa en una gramilla sintética: No, no, inquietarme no, porque en el país tenemos bastantes. No es excusa y creo que las dos finales pasadas también hemos jugado en sintética y hemos sacado buenos resultados. Así que no debería ser un cambio al juego siempre en sintética. Como siempre he dicho, cambia, pero no es ninguna excusa.

