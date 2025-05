Celso Borges: "Es frustrante no estar en el primer partido de semifinales"

Alajuelense tendrá una baja muy sensible para el primer partido de la semifinal ante Puntarenas FC.

Se trata de su capitán y bujía en el centro del campo, Celso Borges quien fue expulsado en el partido de la jornada 21 ante Santa Ana, por lo que aún le falta por purgar un juego, así que no estará presente en el Lito Pérez.

"Cuando me expulsaron ni reclamé. La jugada fue sin querer y respeto las decisiones. Cuando me han tenido que sacar amarilla me la han mostrado y en otras no. Al final que decide es el árbitro”, mencionó Borges.