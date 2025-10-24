Celso Borges: “El gol del Olimpia nos condiciona mucho”

El capitán de Alajuelense, Celso Borges, regresó a la acción con los rojinegros tras un mes fuera luego de una lesión muscular.

El orquestador de juego rojinegro destacó que el empate 1-1 mantiene la serie abierta ante Olimpia, pero asegura que ese gol como visitante los condiciona para el juego de vuelta la próxima semana.

“Rescatable la virtud del equipo. El gol de Olimpia nos condiciona mucho, pero al final sacamos un empate que nos deja la serie abierta”, añadió.



Borges mencionó que no quiso precipitar su regreso y que pudo estar en el pasado clásico nacional ante Saprissa, pero decidió no correr el riesgo.

“Podía haberlo hecho antes, pero no tenía sentido. Me sentía a un 80% o 90% y así no se podía, pero ahora me sentí muy bien todo el partido”, comentó al finalizar el compromiso.

De cara al duelo de vuelta, el manudo reconoció que deberán mejorar en ciertos aspectos ofensivos.

“Más que contra Motagua, al final no fue un partido completo, entonces hay que ajustar ese detalle y esperar estar más finos en ataque. El estilo de juego cambia de Motagua a Olimpia”, explicó.

La Liga tendrá que afrontar el partido definitorio sin Joel Campbell, quien no podrá participar al acumular tarjetas amarillas. Pese a la baja sensible, el equipo confía en su profundidad de plantilla. “Parte del éxito de este equipo es que todos están preparados para cuando les toque suplir. La baja de Joel será importante, pero los compañeros están listos para hacerlo igual de bien”.

Con este empate, Alajuelense viajará a Tegucigalpa en busca de la clasificación a la final de la Copa Centroamericana y luchar así por el tricampeonato.