Castigan a la Liga por permitir ingreso de bebidas alcohólicas durante premiación

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer, este martes, la sanción a Alajuelense tras la final ante Saprissa.

El castigo económico es de ₡3.756.250 se desglosa de la siguiente manera:

₡450.000 al ser la segunda vez en la temporada que se lanzan objetos que por sus características puedan ser considerados como no peligrosos.

₡375.000 y un apercibimiento de reducción de aforo del estadio en un 20% para el próximo partido como local al ser la primera vez en la temporada que se lanzan objetos al terreno de juego que por sus características puedan ser considerados como peligrosos, sin impactar a nadie.

₡250.000 al haber personas durante el partido ajenas al espectáculo, en cualquier espacio entre las líneas que delimitan el terreno de juego y las vallas que separan al público.

₡250.000.00 al haber personas durante la premiación ajenas al espectáculo, en cualquier espacio entre las líneas que delimitan el terreno de juego y las vallas que separan al público.

₡262.500 al incumplir con el Reglamento de Premiación sobre la prohibición de ingreso de bebidas alcohólicas durante la premiación.

₡262.500 al incumplir con el Reglamento de Premiación sobre el requisito de utilizar el debido uniforme, al utilizar un sombrero de colores no permitido.

₡262.500 al incumplir con el Reglamento de Premiación sobre el requisito de portar el debido uniforme al haber jugadores que se rehusaron a utilizar la camisa de campeones.

₡262.500 al incumplir con el Reglamento de Premiación ya que el terreno de juego debía estar despejando 30 minutos después de finalizado el partido.

₡500.﻿000 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local al ser la primera vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, específicamente gases comprimidos o licuados, fuegos artificiales, bengalas, humo en polvo, cortinas de humo, bombas de humo o cualquier otro artículo pirotécnico.

₡750.000 y reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local al ser la segunda vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, específicamente gases comprimidos o licuados, fuegos artificiales, bengalas, humo en polvo, cortinas de humo, bombas de humo o cualquier otro artículo pirotécnico.

₡131.250.00 al ser la primera vez en la temporada que se ve el ingreso de astas y banderas, pancartas, mantas que superen los 2 metros por 1.5 metros de tamaño dentro de la temporada.

