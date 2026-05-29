Carlos Vela se reunió con Fernán Faerron: Así lo explican en Alajuelense

Desde Alajuelense se reunieron con el defensor Fernán Faerron, pero no existió ninguna oferta.

Así lo reveló el dirigente rojinegro León Weinstok, dirigente del club, en entrevista con Teletica Deportes Radio.

"El caso de Fernán, en setiembre del año anterior cuando no había ninguna lesión, don Raúl (Pinto) lo propuso queriendo que se valore para contratarlo y la totalidad de directivos estuvimos en contra que eso se diera, el tema quedó ahí, él (Faerron) había salido del Herediano", indicó Weinstok.

Posteriormente, el directivo indicó que se dieron las lesiones en el equipo y se tensaron las negociaciones con Liberia por Yeison Molina, quien al final sí lograron contratarlo.

Fue en ese contexto en el que el nombre de Faerron saltó a la palestra para los rojinegros, por lo que Carlos Vela, gerente deportivo, sostuvo una reunión con el futbolista.

"Analizando todas las opciones, en ese momento estaban distantes con Liberia y Carlos Vela quería conocer él la versión de Faerron de lo ocurrido, no hubo una oferta concreta, fue un ejercicio sano de conocer todas las aristas y la historia que se tenía con la institución, quería conocer eso de primera mano", señaló.

El periodista Iand García, le repreguntó a Weinstok si entonces sí se sentaron con Faerron a conversar, independientemente de si hubo una oferta o no.

"No hubo una oferta, sí una reunión para escuchar la versión del jugador y nada más, no se valoró más. Era un ejercicio para entender todo lo que había ocurrido. Fue para un tema de escuchar y tener un criterio completo", concluyó Weinstok sobre el tema.

