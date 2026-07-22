Carlos Vela: "La Liga es un club ejemplar y a veces no se valora tanto"

El mexicano Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, conversó con Teletica.com sobre la nueva temporada que se avecina, el técnico español Ismael Rescalvo, el CAR y el proyecto rojinegro.

—¿Cuánta paciencia tiene que tener la afición ahora en este nuevo proceso con el técnico Ismael Rescalvo?

Mira, es difícil pedirle a la afición cosas. Creo que más bien es al revés. ﻿Creo que nosotros tenemos que ofrecerle a la gente algo con que ilusionarse, actitud, juego, garra, alma, espíritu. Mira, si algo me ha transmitido a mí la gente es que más allá del resultado, lo que ellos quieren ver en la cancha es un equipo que entregue todo. Entonces yo estoy seguro que si el equipo muestra esa versión, primero, pues que vamos a estar más cerca de ganar. Y segundo, que no va a haber reproches.

Tenemos muy claro lo que nosotros tenemos que hacer. Ojalá que los resultados nos acompañen desde el inicio.



Es un semestre largo también, eso es real. Y bueno, pues habrá que saber navegar los momentos que a lo largo del semestre seguramente tendremos en algún momento algo de turbulencia, pero bueno, que sean los menos y que sean más los que estemos navegando con tranquilidad.



—¿El caso de Kenyel Mitchell, es claro que el jugador está en ese proceso de ver qué pasa con su futuro. Alajuelense no lo ha oficializado. Bien por la Liga si logra firmar un jugador como Kenyel, pero a nivel de jugador, ¿por qué no logra consolidarse afuera?

Es difícil responder esta pregunta, porque habría que entender a bien qué es lo que ha sucedido en Minnesota.



Creo que Kenyel es un gran jugador, es un gran profesional, es una gran persona. Entonces como que reúne el combo completo, digámoslo así. Pero bueno, son momentos, son situaciones que se dan en las carreras de los futbolistas y en este caso son son momentos que Kenyel también tiene que saber salir adelante, sacar el pecho y volver a su mejor versión. Lo que no tengo duda es del talento que Kenyel tiene y de su nivel de profesionalismo.

—¿No es un hecho de que Kenyel va a llegar al equipo o si ya está avanzado el tema?

No, no es un hecho. Lo estamos intentando, o sea, sí es una realidad que estamos en diálogos y con buena voluntad por parte de las tres partes, de Minnesota, de Kenyel y por supuesto la nuestra, pero bueno, no es un hecho. Hay ciertas cosas que se tienen que resolver antes y bueno, pues ojalá, o sea, creo que al final es un jugador que deportivamente encaja perfecto en el proyecto y en lo que Kenyel puede aportar. Y bueno, creo que también le vendría bien hasta cierto punto a Kenyel y tener esa participación regular y recurrente en un escenario importante como la liga y en un escenario internacional como la Centroamericana.

—Hablando ahora también del proyecto de liga menor, que es fundamental también para Liga Deportiva Alajuelense, hay dos aspectos que quería comentar. Veo que son la base de la Selección Sub-17, pero no de la Selección Sub-20, ahora sí debido a la lesión de Wanchope, pero en la lista inicial no eran la base. ¿Le sorprendió que llamaran tan poquitos de la Liga en la Sub-20 cuando tienen la mejor liga menor del país y siempre ganan todo?



A ver, sí creo que tenemos muy buenos talentos, creo que al final mandar cinco jugadores a un Premundial es un número amplio, son buenos jugadores todos ellos, los que se quedaron fuera de esa convocatoria también, pero bueno, son decisiones que se respetan, también tenemos cinco jugadores en las Sub-23 que ver en los Centroamericanos y ahí sí la Sub-17 estaba un poco más abundante el número de nuestros jugadores, pero bueno, todos ellos creo que son chicos con talento, con futuro, los de la 23 prácticamente, bueno, todos están en dinámica del primer equipo, Farbot, Esteban Cruz, Dylan Masis, Dani Velásquez, Elian Quesada que va a préstamo y los de la Sub-20 pues son jugadores como Ethan Barley, Daylan Aguilar, Yerlan Sosa, que son chicos que también ya estaban en dinámica directa del primer equipo.

Pues a ver, creo que son buenas experiencias también para ellos, ojalá que puedan conseguir el pase al mundial Sub-20, la verdad es que les deseamos el mayor de los éxitos, nosotros siempre hemos dado apoyo incondicional a las elecciones y bueno, en este caso, a pesar de perder jugadores para este arranque, pues creo que bueno, son compromisos importantes de nuestras elecciones y pues adelante.

—En Brasil, Palmeiras le estaban apostando en sus grandes centros de entrenamiento a tener prácticamente como un espacio para decirle a los muchachos que jueguen libremente porque como que las academias los ponen a los jóvenes talentos muy buenos, pero que después llegan a primera y como decía Oscar Ramírez, falta un poco de fútbol calle, ese talento innato... ¿Han pensado hacer algo similar en el CAR?

Mira, aquí la verdad es que si algo tiene el club, es una apertura a mejorar, a incorporar mejores prácticas, a incorporar cualquier tipo de herramienta que valide el desarrollo integral de nuestros jugadores, creo que en ese sentido siempre hemos estado abiertos en función de lo que sea lo mejor para el proyecto, hoy el club está mejorando, está ampliando y son un tema de prioridades en este momento, hoy el club está ampliándose, está creando un segundo gimnasio, está abriendo vestidores y mejorando un poco las condiciones para nuestros equipos de liga menor, femenil, entonces siempre, siempre con la visión de mejorar y ya veremos, vamos por prioridades y punto por punto, pero siempre con mucha apertura para mejorar nuestros procesos de desarrollo.

—¿Ya sacando un poquito el tema de las ligas menores, también quería preguntarle por la imagen del fútbol de Costa Rica, intuyo que cuando la liga a usted le toca la puerta, usted dice, bueno, interesante irme a vivir a Costa Rica, pero siempre hay un club que le debe a la CCSS, siempre hay un partido importantísimo que no se hace, siempre hay un estadio o dos a los que le cierran la cancha por deudas viejas, el tema del narcotráfico, usted se esperaba esta imagen del fútbol de Costa Rica y cómo limpiar esa imagen que está dando?

A ver, sí son, son cosas que, que pues son, son, son malas para la industria del fútbol costarricense, no, no es lo ideal, son situaciones tristes también por los colegas y la gente que pierde trabajo, son situaciones tristes para la afición que de un día para otro ve desaparecer a su equipo, entonces hay muchas repercusiones a nivel emocional que sin duda no, no, no dejas de tener empatía y de sentir feo, por otro lado uno ve los esfuerzos que hace un club como la Liga, que siempre lo digo en voz alta y vale la pena otra vez recalcarlo que es un club ejemplar en todas sus circunstancias y a veces no se valora tanto en un entorno donde hay tanta inestabilidad, pues ver un club tan ambicioso con un modelo tan claro y tan organizado como el de la Liga es para, para enorgullecernos de tener un club de referencia en la región y que se mantenga haciendo las cosas como las ha venido haciendo.



—Me decía que la Liga es un club ejemplar y no se valora tanto, pero yo creo que sí se valora pero, ¿Quién no lo valora tanto? ¿La gente, la prensa, la afición? Las ligas menores ganan todo, en el CAR están los mejores jugadores de divisiones menores, en femenino tenían seis años de ganar todo, ¿por qué se da eso?

No, no, porque se habla mucho de las situaciones malas del fútbol tico y se habla a veces poco de los esfuerzos buenos que se hacen, o sea, hoy más allá del resultado del primer equipo, a ver... hay 80 chicos estudiando el colegio a 100% becados por el club, hay 30 chicos estudiando la universidad 100% becados por el club, el proyecto femenil, como bien dices, que tiene un respaldo muy fuerte por parte del club y hoy repiten Uncaf, o sea, hay un modelo integral de, a modelo económico, a modelo financiero que vamos, a veces se habla más de lo malo del futbol costarricense y por ahí también hay esfuerzos muy buenos de los cuales todo mundo puede sentirse orgulloso, porque estamos hablando más del modelo de gestión, no tanto del resultado deportivo de ningún equipo, no sé si, si me explico.

—Cuando usted llegó a Costa Rica, obviamente, tiene objetivos trazados, ¿los ha podido cumplir?

A ver, no, yo creo que las metas se renuevan cada semestre, creo que sí es verdad que el primer semestre fue redondo y fue un sueño, te diría, ¿no? Por, por el proceso que llevaba el club y la sequía que tenía el torneo nacional y haber validado también el Centroamericano y demás, pero bueno, luego las metas se renovaban en enero y la intención era hacer una buena Concachampions y, y llegar lo más lejos posible y demás y son objetivos que no se cumplieron, pero de igual manera se renuevan los objetivos cada semestre, o sea, aplican las dos maneras y hoy estamos con la ilusión intacta de repetir, de refrendar ese título centroamericano que le ha sentado muy bien a la Liga y que hoy es objeto del deseo de todos y de recuperar el trono que, que dejamos ir el semestre pasado en el torneo nacional y que el equipo tiene sed de revancha y ojalá que lo podamos demostrar desde este primer partido.

—Por lo que se vio en el Mundial, no solo de estilos de juego, sino estructuras, proyectos país de selecciones y uno se pone a pensar... será que ahora que se vuelve al fútbol de Costa Rica, mucha gente tiende como a menospreciar el torneo, pueden decir, veíamos un Brasil-Noruega y ahora vamos a ver un partido entre este y este otro club: ¿Cómo hacer un llamado positivo también a no comparar porque una cosa es el mundial, otra es nuestro campeonato?



Pues sí, a ver, yo creo que fue doloroso que nuestra selección no participara en el Mundial, creo que es una vitrina y un contexto que nos hubiese permitido medirnos hasta cierto punto con las grandes potencias del fútbol mundial, pero bueno, que en teoría está arrancando un proceso nuevo con vistas a un cambio generacional y que puedan hacerse cargo de llegar a este 2030 y que en medida de que estos jóvenes talentosos aprendan de este tipo de experiencias malas, al final yo siempre digo lo mismo, son cicatrices, son cicatrices que se han vivido de haber perdido esta cita al mundial y ojalá que haya madurez, aprendizaje, conciencia y arrancando.

Es que yo lo veo al revés, o sea, es precisamente el arranque postmundial apuntándole a llegar al próximo mundial, entonces es arrancar de vuelta, renovar ilusiones, aspiraciones y todos estos jugadores tienen la posibilidad de, después de haber vivido la experiencia desde lejos, pues por qué no vivirla en primera fila.

