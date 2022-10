Carlos Hernández cree que si Herediano alcanza a la Liga en títulos serviría para un jalón de orejas

El exfutbolista de Alajuelense, Carlos El Zorro Hernández, cree que la Liga dejó de hacer muchas cosas y por eso está ante la posibilidad de que Herediano iguale a los rojinegros con 30 títulos.

El Zorro participó en una transmisión en vivo en Teletica.com y conversó sobre la posibilidad que está latente en caso de que el Team sea campeón.

"No me dolería, más bien, yo me alegraría de ver que Herediano está peleando con la Liga y más bien eso sería bueno para que en la Liga pongan las barbas en remojo y empiecen a tener mano dura con los jugadores y ver qué se está haciendo mal para no estar logrando títulos", comentó Hernández.