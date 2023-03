Carevic: "Una cosa es jugar en el Morera que es cancha natural y otra en una sintética"

30 de marzo de 2023, 7:56 AM

Creo que no es que esté molesto con el arbitraje, a veces hay detalles y queda ahí. Lo que buscamos es que crezcamos. —¿Qué dejó de hacer la Liga?

No hicimos un buen partido, el partido estaba parejo, Sporting no fue superior a nosotros, pero cometimos errores que nos costaron el partido. Creo que Sporting no fue superior en el juego, pero sí en el resultado. Tenemos que pensar en el clásico del domingo.



—¿Cómo asimilar la derrota previo al clásico?