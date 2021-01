Carevic: 'Todavía podemos desarrollar mucho más la delantera'

Tras derrotar 2-0 a Limón FC, el técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Andrés Carevic, aplaudió la dupla ofensiva generada por el cubano Marcel Hernández y de Johan Venegas.

Eso sí, el estratega no tiró las campanas al vuelo y explicó que todavía falta mucho para pulir no solo la parte ofensiva, si no el equipo en general.

“Johan nos puede dar muchas posiciones en el ataque, tanto con él como con Marcel estamos trabajando para que se acoplen lo más pronto posible. Seguiremos trabajando con ellos para afinar y sé que este equipo puede dar más de lo que hemos dado en estas dos fechas, pues apenas hemos trabajado 10 días con ellos.

“Creo que todavía podemos desarrollar mucho más la delantera de lo que estamos haciendo ahora”, explicó Carevic.

Ante los caribeños, Alajuelense logró su tercer torneo consecutivo comenzando con el pie derecho, a lo que el estratega explicó esto como fruto del proceso de ya varios meses.

“Siempre lo digo, el trabajo es de suma importancia. El trabajo ha dado sus frutos, entonces creo que no hay mucho que buscarle explicación. Somos un equipo grande y siento que siempre tenemos que salir a todos los partidos”, destacó.

Con respecto a los jóvenes sub20, el estratega aseguro que es parte del proyecto que pensaba el club de tener “esa combinación de jerarquía, de intermedio y juveniles”.

“Sería una falta de respeto decir que este equipo tiene que ganar 3 o 4 por cero todos los partidos, hay equipos que se han reforzado bien y no solo se gana por tener un gran plantel

“Hicimos varios cambios en la segunda etapa y eso tarda en acoplarse y sin duda conforme pasen los partidos nos iremos sintiendo mejor en cada encuentro”, explicó.

Alajuelense no contó para este partido con el hondureño Alex López por decisión táctica ni con Junior Díaz, quien tiene una infección en su garganta y está en proceso de recuperación de cara al próximo miércoles cuando enfrenten al Olimpia de Honduras por las semifinales de Liga Concacaf.