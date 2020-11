Carevic tendrá que resolver ausencias en próximos juegos manudos

La Liga Deportiva Alajuelense ha tenido que hacer variantes en su once estelar en las últimas semanas debido a diferentes circunstancias y los próximos dos juegos del Campeonato Nacional no serán la excepción.



Alajuelense tiene cuatro convocados a la Selección Nacional de Costa Rica y uno a la Selección de Honduras, además, tiene a tres jugadores recuperándose de lesiones.



Esta dinámica no es nueva para el técnico Andrés Carevic, ya que en los juegos contra el Saprissa y el Cibao tuvo que realizar variantes, y esta semana ante Sporting y San Carlos volverá a variar su alineación.

"Tenemos un buen ambiente, independientemente quién juegue lo hace de la mejor manera, somos una familia. En los entrenamientos nos esforzamos y eso de refleja en los partidos", dijo Jonathan Moya.



"Somos una institución grande y todos tienen que estar listos, han pasados ciertas cosas que el técnico ha tenido que hacer cambios y los resultado se dieron. Lo más importante es que todos estamos en una misma sintonía y ahora nos toca trabajar en los objetivos que tenemos", aseguró Leonel Moreira.



La Liga viene de golear al Cartaginés y con ese triunfo accedió a semifinales, está a un punto de ganar matemáticamente su grupo y dejarse la 1° fase del torneo, además ser finalistas nuevamente.