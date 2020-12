Carevic sobre el Estelí: "No me sorprende, son los mejores de cada país"

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Andrés Carevic, se refirió este martes al duelo que tendrá su equipo este miércoles ante el Real Estelí por Liga Concacaf.



El estratega argentino le bajó el tono al asombro que ocasionó la vitoria del conjunto nicaragüense la semana anterior al dejar por fuera al Herediano.

“No me sorprende porque son los mejores equipos de sus países, cada uno tiene su potencial, su esencia y buenos jugadores.

“Consiguieron un triunfo importante la semana anterior aquí en Costa Rica, nosotros esperamos estar atentos y hacer nuestro juego”, destacó Carevic en conferencia de prensa.

Alajuelense tuvo semana larga para preparar este duelo, pactado para las 8 p. m. en el Morera Soto.

Además, respondió a la consulta sobre el enfrentamiento en el banquillo ante Holver Flores, un estratega que apenas hace sus primeras armas con tan solo 23 años.

“La edad no es un parámetro, lo que importa es la capacidad que tenga esa persona. La experiencia te da algunos detalles, pero la capacidad no tiene edad”, resaltó sobre su homólogo.

Por otra parte, evadió emitir algún comentario sobre el presunto interés del Puebla de México en contratar sus servicios para la próxima temporada.

“No hay ninguna oferta formal, no sé de donde salió eso, no voy a dar explicaciones si no hay un papel con una oferta”, sentenció el técnico roginegro.

También atendió a los medios el defensor panameño, Adolfo Machado, quien describió al equipo pinolero como “fuerte y aguerrido”.

“De la mitad para adelante tienen muy buena movilidad, es un equipo rápido”, concluyó de lo observado ante los florenses.

Los rojinegros llegan a este cotejo con la mayoría de jugadores disponibles, entre ellos Junior Díaz y Fernán Faerrón como opciones en la zaga.

“Cada partido es una final para llegar al objetivo que queremos y los tomamos con toda seriedad. Nos acuerpamos entre todos, como familia todos somos piezas fundamentales”, finalizó el panameño, uno de los más regulares durante toda la campaña.