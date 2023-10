Carevic quiere más triunfos con la Liga: "No me conformo con lo que voy obteniendo"

31 de octubre de 2023, 11:41 AM

Más experiencia: La carrera de técnico a medida que va dirigiendo va adquiriendo experiencia y momentos vividos, no me conformo con lo que voy obteniendo, claro que han pasado los años, uno trata de hacer las cosas mejor, descartar otras que no funcionan, momentos vividos, creo en trabajar fuerte día a día y es lo más fuerte para seguir mejorando, lo enfoco de esa manera, trabajar duro, hacer bien las cosas con toda la responsabilidad y seriedad.