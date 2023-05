Carevic pide a la afición de la Liga que sea “un ejemplo” de buen comportamiento

23 de mayo de 2023, 11:49 AM

“Le voy a pedir a nuestra gente que vaya a apoyarnos, ya alentarnos y que de favor no arrojen nada al terreno de juego para ser un ejemplo”. Este fue el pedido de Andrés Carevic a la afición de Alajuelense, de acra al juego de ida de la final del Clausura 2023 contra el Saprissa.

Sobre el cotejo contra la S, el entrenador no dijo mucho y no soltó prenda sobre qué planea para esa noche.

“Ya hemos salido campeones, no es algo que no hemos hecho, que no hemos logrado, ya tuvimos un campeonato local y uno internacional, lo importante es estar integralmente preparados en todo”.