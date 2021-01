Carevic: "No por tener un gran plantel vamos a ganar los partidos"

Andrés Carevic se mostró tranquilo con el triunfo de Alajuelense ante Pérez Zeledón y ante las constantes preguntas sobre el plantel de los rojinegros el estratega aseguró que no solo por tener grandes jugadores sea suficiente para ganar en el Clausura 2021.

“No por tener un gran plantel vamos a ganar los partidos, tenemos que respetar a nuestros rivales.

“Nuestro sistema es seguir trabajando en lo que nosotros queremos como equipo, respetando a todos y seguro tendremos que trabajar más duro pues hay equipos que se han reforzado bien”, explicó el técnico argentino.

Carevic analizó el partido ante los Guerreros del Sur y aseguró que tuvo “altibajos” tras un buen primer tiempo y que luego decayeron un poco.

Además, explicó la ausencia del experimentado defensor Junior Díaz.

“Lo de Junior Díaz fue una decisión técnica, pero sabemos que es una pieza fundamental en el plantel”, indicó.

Sobre la actual planilla con la que cuenta Alajuelense, el estratega defendió que fue un trabajo en conjunto entre dirigencia y cuerpo técnico.

“Es un trabajo en conjunto que se esta haciendo tanto de la dirigencia como de Agustín (Lleida) y mi persona. Se fueron jugadores importantes y nosotros dijimos que si se fueron piezas importantes que entonces vengan fichajes importantes”, indicó luego de las contrataciones del mexicano Daniel Arreola, Johan Venegas y Marcel Hernández.

Precisamente todos vieron acción este miércoles ante Pérez Zeledón.

Carevic cerró con una valoración de la zona defensiva, uno de los puntos que más pasaron apremio durante el partido ante los generaleños.

“En la parte defensiva las incorporaciones fueron Arreola y Lawrence, no es de cambiar mucho si no de ajustar unas cosas, entonces nosotros trabajamos la parte integral y le damos la importancia a todo, no solo a la parte defensiva”, concluyó.

