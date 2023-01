Carevic: “No creo que en esta fecha sea determinante ganar el clásico”

Enfrentar a un Saprissa fuerte: Los clásicos siempre sin especiales, pero no creo que en esta fecha sea determinante ganar el clásico, faltan muchas jornadas. Nosotros intentaremos ganar el partido.



Jugadores hablan de deuda en clásicos: Cada día es súper exigente, ahora viene el clásico y hay que seguir creciendo como equipo. Hay que salir adelante.



Cuánto espera el clásico: Lo que pasó, pasó y ahora estamos en otra realidad, otro campeonato, otros jugadores. Uno siempre lo vive con mucha pasión y trataremos sacar ventaja de lo que podamos hacer nosotros.



Trabajar parte mental para el clásico: Por experiencia, cuando estuve anteriormente hemos venido bien y hemos ganado. No hay que confiarnos, hay que descansar, dormir bien, comer bien, hay que vivir para el fútbol y no vivir del fútbol, siempre se lo digo a los jugadores.



Goleadas a favor de Carevic en clásicos y si es favorito: No tiene nada que ver lo que pasó anteriormente. Hay que ir a su casa, con su gente y estar preparados.



Clásico marcará portero titular: Te lo comento como todo el equipo, lo vamos a valorar, si roto o no roto o si entra cualquier otro jugador.



Sobre los extranjeros Dardo Miloc y el hondureño Ángel Tejeda: No soy de hablar mucho de la parte individual, están trabajando bien, hay una competencia interna muy importante. Van a trabajar fuerte por una oportunidad. Están trabajando al 100% y deben esperar la oportunidad.



Rendimiento de Aarón Suárez: Tanto Aarón como todos sus compañeros son importantes. Creo que ahí van todos trabajando fuerte y duro para llenar un lugar.



Corregir: Siempre hay detalles por mejorar y siempre hay que resaltar lo que sale bien. En el segundo tiempo ante Sporting bajamos intensidad. Estuvimos bien para dos y ordenados. Casi no nos generaron ocasiones de gol y hay que seguir por el camino del equilibrio.



Defensa de la Liga: El tema es que acá todo el mundo entrena al 100% y en cualquier momento le toca a cualquiera participar. Todos están trabajando fuerte por ganarse un lugar. De igual manera, los laterales. Ahí vamos, esa competencia interna que tenemos es muy importante para mantener el nivel