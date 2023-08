Carevic está satisfecho: "El equipo sigue avanzando"

Afición: Agradeceré a la afición por venir apoyar, necesitamos apoyo y nos lo están dando partido a partido, venir hasta con lluvia.



Expulsiones: No puedo entrar en detalles, es parte del juego. Ya lo valorarán.



Guillermo Villalobos: Lo escogimos por un tema aéreo, de mucho balón parado, en esa estrategia que había implementado PZ.



Planilla: Es parte que está planificado para este semestre. Vamos valorando a cómo vamos volviendo. Sabemos que nosotros tenemos una plantilla competitiva, que cualquiera puede ser titular, valorar el gran esfuerzo de todos, y de ser sumando hasta arriba.



Partido: Cuando estuvimos 11 contra 11 PZ no tuvo una oportunidad de gol. Nosotros hemos defendido muy bien, y es más metido un gol con un jugador menos.



Esfuerzo: Jugar claramente con un hombre menos, y venir de 5 o 6 partidos en 15 días, claro que hay que hacer un esfuerzo importante.



Ganar: El equipo sigue avanzando y ganando y eso es importante para nosotros.



Suhander Zúñiga lesionado: Ahí lo valoraremos si hay que traer a alguien o subir a alguien del alto rendimiento, ahí vamos a tomar decisiones. Pero por el momento no hemos tomado ninguna decisión en esa posición.