Carevic: ‘Cada jugador dio el máximo y ninguno se relajó’

Fiel a su estilo, Andrés Carevic no salió preocupado por la caída de Alajuelense 1-0 ante San Carlos, pues el estratega alabó el papel de sus futbolistas por el esfuerzo mostrado en Ciudad Quesada.

“Es felicitar a mis jugadores, por el gran esfuerzo, pero lo que me deja tranquilo es que el equipo luchó y tuvo un buen funcionamiento a pesar del resultado, lo único malo acá es el marcador”, indicó Carevic.

El argentino llamó a la calma por la derrota y recalcó que ningún jugador se confió porque la semana anterior ya habían asegurado el primer lugar.

“Cada partido podemos aprender o hacer algo diferente, pero no fue incómodo, si no hubiéramos hecho ninguna opción tal vez ahí sí, pero hoy hicimos hasta seis acciones ofensivas, entonces tenemos tranquilidad de que se hizo todo, pero no se pudo concretar, hay que seguir trabajando.

“Vinimos acá a ganar y solo queda felicitar al equipo porque nadie se relajó”, aseguró.

Carevic explicó que aún desconoce la gravedad de la lesión de Hernán Faerrón, quien terminó el compromiso renqueando y con problemas en uno de sus tobillos.

“Tuvo una torcedura de tobillo, pero aún falta la valoración del médico, aunque esperamos que solo sea un esguince leve”, concluyó.