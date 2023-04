Carevic analizó la llegada de Jeaustin Campos a Herediano

"Siempre a veces para el equipo que tiene el cambio es una motivación, el punto en contra puede ser que no tenga muchos días de trabajo, pero siempre los jugadores cuando llegan alguien nuevo todos pueden ser tomados en cuenta, y eso hace que sea una semana buena de trabajo", comentó Carevic.

El estratega rojinegro afirmó que "no podemos valorar si han tenido cambio de técnico, si cambian de sistema, si juegan el mismo sistema".

Al ser consultado sobre si podrá ver un equipo florense distinto al de los últimos juegos, respondió que los florenses podían variar o no.

"Puede cambiar o no, pero el enfoque nuestro es que no podemos trabajar en todos los cambios que pueda hacer el rival, no nos alcanzaría el tiempo, para ver todas las modificaciones con un cambio de técnico. Nosotros mantenemos la estructura, la base, la esencia", concluyó Carevic.