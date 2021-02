Carevic amplía su palmarés con segundo título en menos de dos meses

El técnico argentino, Andrés Carevic, consiguió su primer cetro internacional en su carrera al dejarse la Liga Concacaf con la Alajuelense.



En menos de dos meses el técnico Andrés Carevic ya se aseguró un lugar en la historia del cuadro manudo.

El estratega, de 42 años, consiguió levantar el título de Liga Concacaf este miércoles en el triunfo de Alajuelense ante su archirrival Saprissa.

De esta forma Carevic pasó de no tener ningún título en su palmarés a cosechar no solo el primer cetro internacional de su carrera, si no que en menos de dos meses logró su segundo trofeo al frente de la Liga.

El nacido en Santa Fe de Argentina y exjugador de Boca Juniors de Argentina, AZ Alkmaar de Holanda, Cruz Azul, Atlante y Venados en México se convirtió en el hombre que regresó la alegría a Alajuela al alcanzar el pasado 20 de diciembre la añorada estrella 30 en la historia del club.

Precisamente, Carevic fue la décima carta elegida por la directiva manuda en el banquillo, la cual logró superar muchas crisis para alcanzar aquella gloria.

Desde el 2003 con Jorge Luis Pinto, ningún técnico extranjero lograba levantar el título nacional.

Pese a que la Liga Concacaf es un título un peldaño menor que la Liga de Campeones, el estratega con su triunfo logra meterse en la historia de la Liga al ser de los pocos que tienen un cetro internacional y otro del ámbito local.

Para este certamen, la Liga tuvo refuerzos de renombre como la llegada de Bryan Ruiz, pilar de este nuevo proyecto manudo, así como otros futbolistas que fueron fundamentales tanto en la primera etapa, como en las fases finales, como Álvaro Saborío, Leonel Moreira y ahora Marcel Hernández y el retorno de Jurguens Montenegro.

Como dato estadístico, esta es la primera ocasión que Carevic logra ganarle un clásico a su contraparte morada Wálter Centeno en el estadio Alejandro Morera Soto.

No cabe duda de que los motivos para celebrar son muchos para el técnico argentino que sigue cosechando éxitos, de momento ahora tendrá que preparar el clásico nacional el próximo fin de semana en un torneo en el que lideran y son grandes favoritos al bicampeonato.