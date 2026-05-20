CAR tendrá investigación: Liga, UCR y UNA mejorarán procesos de entrenamiento

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense tendrá investigación de datos para mejorar los entrenamientos de las diferentes categorías de Alajuelense.

El Departamento de Preparación Física rojinegro se unió con la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) para realizar una optimización de procesos, análisis de datos para poder realizar mejoras en entrenamientos.

"Este esfuerzo busca potenciar la toma de decisiones y la planificación deportiva mediante el respaldo científico, integrando análisis de datos, investigación y acompañamiento académico especializado", indicó el club en un comunicado de prensa.

Jesús de Jorge, Director de Rendimiento del club, explicó que esta colaboración trata de compartir toda la información interna de carga externa de GPS del club, datos de los jugadores de las diferentes baterías de test físicos y métricas antropométricas.

"La idea es realizar estudios de investigación para mejorar los procesos de entrenamiento y metodología interna del club, todo basado en ciencia”, explicó De Jorge.