Canhoto, exjugador de Alajuelense, se confiesa: “Llevó cuatro meses sin alcohol”

El brasileño, Anderson Canhoto, exjugador de Alajuelense hasta mayo anterior, se sinceró en redes sociales y soltó una confesión como pocas.

Tras su paso por la Liga, el volante se marchó al Ansan Greeners de la K-League 2, es decir, la segunda división del fútbol de Corea del Sur.

“Cuatro meses con 0% de alcohol en el cuerpo y ahora la meta es mantenerme así toda la vida. Siempre en busca de mi mejor rendimiento y de mi salud. Dios es demasiado bueno”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

Anderson Canhoto se sincera en redes sociales

La afición rojinegra lo criticó no solo por su bajo nivel al final de su estancia en el club, sino por sus reiteradas fiestas, que muchas quedaron registradas en redes sociales.

Desde su llegada al fútbol de corea, el brasileño suma 31 partidos disputados, cinco goles y seis asistencias.

Con los rojinegros marcó 10 goles y asistió en nueve ocasiones en 58 compromisos.