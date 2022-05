¿Cambió el discurso Albert Rudé previo a los clásicos?

El discurso del técnico de Alajuelense, Albert Rudé, se llena de ambivalencia previo a enfrentar al Herediano, su franco rival para luchar por el liderato.

Rudé llega a este juego con el estigma de no poderle ganar ni a Saprissa ni a Herediano desde su arribo al país en octubre del 2021.

Antes de enfrentar al Monstruo en el clásico nacional, Rudé indicó: "Sabemos que nosotros debemos ganar este partido por nuestra gente, por nuestros jugadores, por nosotros, porque queremos quedar de líderes y francamente en un clásico hay más cosas que solo los tres puntos. Es muy bueno sentir esa alegría".

Sin embargo, tras el sorpresivo 2-0 a favor de los morados, el timonel le bajó el tono a la derrota al asegurar que su fichaje en el club es para ganar el título número 31 en la historia de la institución.

"Me contrataron para ganar la 31, yo sé que ese es el objetivo. No estoy tratando de bajar el tono a esta derrota, nos duele perder todos los partidos, pero este clásico no nos define, sabemos lo que queremos", añadió.

Ahora, este viernes, en la previa del compromiso contra el Team, volvió a destacar la importancia que tienen para él y para la Liga este tipo de clásicos.

"Yo creo que es evidente que si ganamos este partido damos un golpe sobre la mesa porque te acerca al liderato y te llena de confianza para lo que viene. Sabes que rivales de este tipo te los tienes que encontrar otra vez para ser campeón", citó el timonel en conferencia de prensa.

Será cuestión de tiempo para volver a escuchar a Rudé frente a los micrófonos y a las cámaras tras un nuevo gran reto en el plantel.

El juego entre manudos y rojiamarillos será este domingo a las 5 p. m. en el Morera Soto.