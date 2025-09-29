Calendario no le da descanso a Alajuelense en medio de la Copa Centroamericana y el Apertura 2025

El semestre de Alajuelense ha sido duro: son cuartos en el Apertura 2025 y están a 90 minutos de quedar fuera de la Copa Centroamericana.

Ese es el presente del equipo de Óscar Ramírez, y lo que se viene en las próximas semanas para los manudos no será sencillo.

El calendario no le da descanso a los rojinegros, con una serie de partidos que pueden ser clave para definir el semestre de la Liga Deportiva Alajuelense.

El primer cotejo será este martes ante el Motagua en Honduras (8 p. m.). Hace una semana cayeron en el Morera Soto 0-1, resultado que puso la intención del tricampeonato cuesta arriba.

Tras decidirse este compromiso, la Liga, al igual que el resto de equipos, disfrutará del receso por La Sele; pero ya para el fin de semana del 11 de octubre volverán a la competencia en la Primera División.

El primer rival será Cartaginés, que marcha segundo con 18 puntos, la misma cantidad que los manudos. Después, en fila, los rivales serán Herediano, Saprissa y Pérez Zeledón, todos en plena pelea por la zona de clasificación.

Para Óscar Ramírez es clave que los futbolistas respondan en la difícil situación del equipo.

“Estas cosas son de seguir insistiendo, seguir los muchachos luchando contra los dos torneos que son muy difíciles”, detalló el Macho.