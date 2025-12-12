Cachorros de Alajuelense dejan en alto al CAR en Arabia Saudita

Alajuelense Sub-15 brilló a nivel internacional al campeonizar en el torneo MAHD Intercontinental Championship, realizado en Arabia Saudita.

Los manudos enfrentaron a rivales de Arabia Saudita, Sudáfrica e Italia y los superó a todos.

El sitio web de la Liga destacó la experiencia vivida por sus cachorros como fue el caso de Denzell Powell.



"De la experiencia en Arabia, siento que los equipos nos han exigido más que en el campeonato nacional. Hay algunos de Costa Rica con un nivel parecido, pero han sido exigentes estos dos partidos. Arabia demasiado diferente a Batán, obviamente. Hay un respeto muy especial y las formas en cómo hay que manejarse aquí. Estoy enfocado solo en el torneo, en venir a competir e ir por la copa", comentó Powell tras el juego ante el Stellenbosch FC sudafricano, juego en el que anotó.

Resultados:

Alajuelense 1-Mahd Academy (Arabia Saudita) 0



Alajuelense 2-Stellenbosch FC (Sudáfrica) 0



Alajuelense 4- Ascoli Calcio 1898 (Italia) 2



Alajuelense 2-Ascoli Calcio 1898 (Italia) 2 *5-4 en penales