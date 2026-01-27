Bus que trasladó a la Liga al estadio Colleya Fonseca recibió tres multas de tránsito

El autobús que trasladó al club de Liga Deportiva Alajuelense al estadio Colleya Fonseca recibió tres multas por ocupar espacios de parquímetros.

Cada una de equivale a ₡7.500 para un total de ₡22.500, según confirmó a este medio Roy Díaz, Jefe de la Policía Municipal de Goicoechea.



Por su parte, en el cuadro manudo indicaron, por medio de su departamento de prensa, que "el autobús recibió una infracción; sin embargo, es un tema que vemos junto con la empresa que nos da el servicio de transporte".

El autobús es de la empresa que da el servicio de transporte, acotó el departamento de prensa rojinegro.



El juego entre la Liga y Guadalupe será a las 6 p. m. en el estadio guadalupano.

Este juego es vital para ambos equipos, los rojinegros para poder unir dos partidos seguidos con triunfo, mientras que para los josefinos es salir del descenso y dejar solo a Sporting en el sótano de la tabla acmulada.