Bryan Ruiz tiene muy claro qué debe mejorar la Liga

El asistente técnico de Alajuelense, Bryan Ruiz, afirmó que el equipo "está pecando en la efectividad", luego del empate sin goles frente al Santos de Guápiles.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Ruiz:

Análisis del juego: Fue un partido donde tuvimos dos oportunidades muy claras, no las pudimos concretar. El equipo Santos ha evolucionado bastante bien en los últimos partidos. Esta es una cancha en la que no es tan fácil jugar por el tipo de gramilla, pero no es excusa. Estamos pecando en la efectividad.

Juego: Merecimos ganar los tres puntos, recibimos pocos goles, recibimos pocos ataques del equipo rival. Hay que seguir evaluando y ser más eficaces a la hora de llegar frente al marco.

Volumen de fútbol: Estuvimos bastante bien en llegadas, creo que fueron 18 o 19 en remates directos e indirectos, pero seguimos pecando y es algo que nos sigue ocupando.

Regreso de Guimaraes al banquillo tras sanción: Es positivo porque es nuestro capitán del barco y es importante tenerlo en la banca. Va a ser importante tenerlo de vuelta porque regresamos al Morera Soto.

Cómo se sintió dirigiendo al primer equipo: Seguimos quemando etapas, estos partidos fue una práctica de estar ahí en a línea, pero no son mis decisiones, todo viene de Guima. Todo es lo que viene trabajando el profesor, no son mías, pero soy consciente de que para mí ha sido una experiencia bonita estos dos partidos y medio casi. Sigo quemando etapas y ganando experiencias, estoy tranquilo y aprendiendo mucho de un entrenador que tiene mucha experiencia.

Homenaje a Wílmer López: Lo que es para mí es difícil de explicar, él sabe lo mucho que lo aprecio, cuando escuché la noticia de que se iba a retirar la camiseta, muy merecido para él. Es una leyenda que para mí desde niño fue mi ídolo, tuve la oportunidad de jugar a la par de él y ganar muchas cosas. Sobre el homenaje voy a estar ahí con piel de gallina.