Bryan Ruiz sobre arbitraje: "Siento que se les reclama demasiado"

El capitán de Liga Deportiva Alajuelense, Bryan Ruiz, se mostró satisfecho por estar cada vez más cerca del título nacional.



Los manudos derrotaron en las semifinales al Cartaginés este sábado con un marcador de 4-3 global y podrían coronarse campeones si ganan la final de esta segunda fase.

“Anotar de visita fue clave para venir a cerrar la serie en nuestra casa. Lastimosamente me detuvieron el penal que nos habría permitido entrar a la segundo tiempo de mejor forma. Fue un tiempo para cada equipo”, señaló tras el empate 1-1 que se presentó en el Morera Soto.

Para Ruiz, independientemente del rival que tengan en la final, ya sea Herediano o Saprissa, “cada quien aportará su granito de arena” en busca del objetivo de alzar el cetro de Apertura 2020.

​Además, el volante dio sus consideraciones con respecto a la labor arbitrar en el país, un departamento muy criticado durante estas instancias finales.

“Siento que están bajo una situación incómoda porque se les reclama demasiado, dentro del campo muchos jugadores pasan hablando y supongo que los tienen un poco locos, lo mismo sucede en las bancas y las graderías”, analizó el ‘10’.

Según el capitán, la presión que como réferi se asume es distinta al exceso en las protestas contra su labor.

“Hay reclamos que comprometen su trabajo, ellos pueden mejorar al igual que nosotros colaborar. El hecho de no tener afición se les complica porque escuchan todo, ojalá que sigan dando su mejor esfuerzo”, dijo.

Por último, destacó que en Europa la profesión es distinta.

“Se habla poco, los árbitros se respetan mucho, la decisión que toman es y listo, pero aquí se les molesta mucho. Estas situaciones a mí no me gustan, todas las acciones no pueden ser reclamadas de un lado o de otro”, concluyó el ’10’ en zona mixta.

Alajuelense espera al ganador de la serie entre Saprissa y Herediano (0-3), que se definirá mañana a la 4 p. m. en Tibás.