Bryan Ruiz llegará en su 100% de salud a su regreso a Concacaf

El capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, está listo y con esto el equipo está completo para regresar a Concacaf tras tres años de ausencia.

Para Ruiz será un retorno especial, ya que desde el 2006 no disputa el principal torneo del área, es decir, retornará tras 14 años.

La última vez que el volante rojinegro jugó en Concacaf lo hizo cuando el torneo era conocido como Copa de Campeones y fue en semifinales ante el América de México.

En aquella ocasión la Liga quedó eliminada de semifinales al caer 1-2 en el Morera Soto, esto pese a empatar sin goles en el Estadio Azteca en el juego de vuelta.

La serie ante las Águilas del América fueron los últimos partidos de Ruiz.

En el primer partido, el capitán de la Liga disputó los 90 minutos en el Morera Soto, mientras que abandonó de cambio al 74’ en Ciudad de México.

Anteriormente, la Liga había dejado tendido en cuartos de final al New England Revolution de la MLS con un marcador global de 1-0.

Para Ruiz, el hecho de volver a tomar parte de un torneo del cual fue campeón en el 2004 cuando derrotaron al Saprissa en la gran final.

Chequeo listo.

Antes de su retorno a la Concacaf, Ruiz tuvo que realizar un control de salud en el Hospital Cima para constatar que todo está bien a nivel físico y respiratorio.

Recordemos que Ruiz fue uno de los 11 jugadores de la Liga que dieron positivo a la COVID-19 y que los mantuvo en cuarentena por los pasados 15 días. Al final cerca de 19 personas resultaron positivas entre el personal administrativo.

“Miedo no me dio, pues es un virus que cualquier lo puede agarrar así que lo único fue tomar todo con responsabilidad, avisar al equipo y avisar al Ministerio de Salud, además de descansar, alimentarse bien y seguir los cuidados”, mencionó el capitán.

Ruiz explicó que prácticamente no tuvo síntomas de COVID-19 y que él y su familia llevaron bien la cuarentena.

“Una vez que tuve algún síntoma como dolor de garganta y una especie de quiebra huesos un domingo antes de incorporarme a la Selección avisé al doctor de inmediatamente y él me aconsejó que hiciera la prueba del COVID-19 y el lunes salimos positivos. Estaba incluso con cinco miembros de mi familia y todos realizamos la cuarentena.

“Incluso mi hijo Matías que no vive conmigo ese día estuvo ahí y él estuvo con la mamá haciendo cuarentena aislado en el cuarto, aunque no tuviera síntomas. Mi esposa tampoco tuvo síntomas, solo mis hijos Benjamín y Leonardo tuvieron un día después calentura, pero por un par de horas y ya después de eso no tuvieron nada de síntomas y por dicha no les pegó fuerte. Nosotros estuvimos tres o cuatro días con pérdida de olfato y algún dolor de cabeza nada más”, mencionó el futbolista.

El jugador volvió a los entrenamientos este lunes y pese a que se desconoce si será titular, se perfila a jugar este jueves ante el Cibao aunque sea unos minutos pese a que asegura sentirse ya al 100%.

Incluso, el médico Carlos Estrada Garzona fue el encargado de dar su visto bueno.

“Bryan es un deportista de alto rendimiento y en él los objetivos son diferentes. La valoración que se hace es primero que no tenga síntomas residuales, primero entender que no haya flema o falta de aire y el otro tema es ver si hay un tipo de manifestación en ejercicio”, explicó el doctor.

Además, el capitán rojinegro utilizó una máquina llamada “Biow”, una unidad de descanso y oxigenación celular que le ayudó en su proceso de recuperación y que muchos atletas de élite como los jugadores del Real Madrid o equipos de ciclismo como el Movistar Team lo han utilizado.

“El Biow, que es un sistema que Bryan llegó a utilizar en Brasil y ahora lo llegó a usar acá en Costa Rica, le ayuda a limpiar el aire de partículas y garantiza una recuperación adecuada”, mencionó el doctor.

“Ya tenía rato de estar estudiándolo y buscar información de él, incluso equipos como el Real Madrid lo utilizan. Es un filtro de aire que lo limpia todo el día y que ayuda a que internamente nos ayude, ayuda a recuperación de lesiones, a dormir bien y es muy importante en momentos de pandemia”, explicó Ruiz.

A todos los jugadores de Alajuelense que dieron positivo se les realizó un control cardiovascular el martes anterior para conocer su condición de salud.