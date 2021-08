Bryan Ruiz le recomienda a los jóvenes manudos no tener Twitter

El capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, asegura que parte de su trabajo con los jóvenes manudos es ser consejero y sus recomendaciones van más allá de lo que sucede dentro del terreno de juego.



“Yo le digo a los jóvenes que serían mucho mejores y tendrían más confianza si no tuvieran Twitter, porque es una red nociva”, señaló el capitán rojinegro.

Ruiz explicó que en las redes sociales el análisis no siempre es el más acertado.

“La gente vive del momento, dos partidos buenos los jugadores son muy buenos, dos partidos malos y los jugadores son muy malos”, dijo el manudo y añadió: “para que va uno va a leer si sabe que hay personas esperando que haga algo malo para criticar”.

El capitán aceptó que no está teniendo “el nivel que todos esperan”, pero toma con calma su actualidad y no se muestra preocupado por no ser titular este sábado ante Cartaginés.

“Estoy seguro que voy a ser suplente en otros partidos, hay muchos partidos”, mencionó sobre el calendario para este semestre.

“Yo quiero jugar todos los partidos, pero he hablado con el profesor porque él va a decidir cuántos partidos juego y cuáles partidos juego”, añadió.

Sobre el mal inicio manudo en el Apertura fue claro.

“No creo que se haya jugado mal, creo que se están cometiendo errores puntales que se pueden corregir”, concluyó.

