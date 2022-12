Bryan Ruiz: “Estoy con nostalgia, pero se hizo una carrera increíble”

Por Daniel Jiménez | 16 de diciembre de 2022, 13:00 PM

El capitán Bryan Ruiz pondrá fin a su carrera deportiva este sábado a las 4 p. m. ante el Twente de Países Bajos.

Ruiz brindó este viernes su última conferencia de prensa en la que agradeció a los aficionados el apoyo brindado durante toda su trayectoria.

—¿Cómo vivió su último entrenamiento con Alajuelense?

"Lo viví intentando disfrutar cada minuto del entrenamiento pensando en que no se acabara, pero con la alegría en que he hecho una carrera que me pone muy contento".

—¿Cómo describe lo que está viviendo?

"Han sido meses nostálgicos y principalmente la última semana, eran mis últimos días en el CAR, en el estadio. Estoy con nostalgia, pero se hizo una carrera increíble. Para mí ha sido muy grato y especial".

—¿Qué significa tener a Álvaro Saborío en su despedida?

"Me hubiera encantado tener más exjugadores, la mayoría de mis amigos dentro del fútbol no son exjugadores. Me alegro que el último partido mío como profesional sea con la Liga. Saborío ganó la 30 y de cierta manera era como un homenaje a él porque todavía no había tenido su despedida".

—¿Con qué se queda en su carrera?

"Futbolísticamente, me quedo con haber participado en tres mundiales, con el mejor mundial en la historia de Costa Rica, con los títulos conseguidos en cada club. Estoy seguro de que me equivoqué en algún momento y eso me hizo aprender para ser mejor persona y mejor futbolista".

—¿Cómo visualiza el 2023?

"Quiero disfrutar de mi familia y quiero seguir ligado al fútbol en preparación, eso quiero en mi primer y segundo año ya retirado. Esa es la idea, dentro de la preparación quiero ver en qué puedo irme viendo. No desligarme del fútbol y prepararme de la mejor manera en otro campo, sea en el de jugador o director deportivo para tener conocimiento".

—¿Qué mensaje le envía a los aficionados de otros equipos que vendrán?

"Si bien es cierto el partido esmera en La Catedral, es muy placentero saber que vienen aficionados a otros equipos. La Liga le tengo mucho cariño y corazón, le tengo mucho cariño a todo Costa Rica, creo que en general, todos los aficionados de Costa Rica, independientemente del equipo que sigan, me han apoyado como jugador, este partido en cierta manera es para todos estos aficionados, los quiero felicitar por dejar el fanatismo de lado.

"Se acabó la parte profesional para mí, eso queda en el pasado, van a haber jugadores que quedan y tomarán ese rol y en ese sentido tomarán ese rol y que no tengo la mejor manera que lo conseguirán".

—¿Debe seguir Luis Fernando Suárez como técnico de la Sele?

"Sobre lo del profe, ese es un tema que no me incumbe a mí, espero que sea lo mejor para el fútbol de Costa Rica".

—¿Le gustaría volver aquí a la Liga en otra posición?

"Está dentro de las posibilidades seguir ligado a la institución en un futuro. No quiero venir aquí o a cualquier otro club sin prepararme. Es importante esa preparación y eso lo que voy a hacer en uno o dos años, tanto en Costa Rica como afuera del país".

