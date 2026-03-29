Bryan Ruiz a los jóvenes: "Si quieren fiestas y noche, eso no combina con ser un futbolista profesional"

La leyenda del fútbol tico y entrenador de la Sub-21 de Alajuelense, Bryan Ruiz, se refirió a lo acontecido con Alejandro Bran, quien fue arrestado luego de un altercado en un parqueo de un condominio cerca de La Sabana.

El medio de comunicación Pisando el área conversó con Ruiz y publicó el video de lo que comentó el eterno capitán de La Sele.

El mensaje de Ruiz fue clave y contundente, espera que Bran aprenda la lección, aunque también pidió que los futbolistas jóvenes escarmienten sobre el tema.

"A ver, sobre eso quiero decir poco y nada, lo único que espero es que Bran es un buen jugador y ojalá que pueda aprender la lección después de esta situación y que los jóvenes también escarmienten un poco en cabeza ajena. Si ellos quieren ser jugadores profesionales, dar el salto a selección y dar el salto al exterior, pues que tienen que tomar en cuenta todo ese tipo de situaciones.

"Tienen que poner en su lista las prioridades que ellos quieren en su vida y ojalá; repito, que esto les sirva a Bran para que no vuelva a pasar y a los jóvenes también que escarmienten en cabeza ajena, que a veces cuesta, pero nosotros igual, irlos guiando para que estas cosas no sigan pasando", comentó Ruiz.

Al ser consultado sobre: Usted como referente del fútbol, ¿Cómo se maneja a un joven en estas generaciones de hoy en día? Bryan dejó claro que el fútbol de alto rendimiento requiere de sacrificios.

"Eso es difícil de explicarlo así tan claro, lo único que puedo decir un poco es lo que ya dije que es qué prioridades tienen ellos, porque si ellos quieren fiestas, ellos quieren la noche y eso no combina con lo que es ser un futbolista profesional", destacó Ruiz.

Ruiz es enfático en que un jugador de fútbol profesional necesita "entender sus prioridades, una vez que las entiendan ojalá que den su mejor esfuerzo para ser jugadores profesionales".

Por último, Bryan destacó que "en la Liga principalmente queremos guiarlos de la mejor manera posible cuando cometen algún error corregirlos y enseñarles a ellos lo que es ser un jugador profesional"



