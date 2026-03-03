Brecha notable: LAFC duplica posiciones a Alajuelense en el ranking de Concacaf

La Concacaf dio a conocer su más reciente ranking de clubes y destaca que la diferencia entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC (LAFC) es de 27 puestos. Estos equipos se medirán en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y, en el papel, existe una amplia brecha entre ambos.

Mientras los manudos aparecen en la casilla 33, los de la MLS ocupan el sexto lugar.

El próximo martes 10 de marzo, a las 9 p. m., los liguistas visitarán el BMO Stadium para enfrentarse a un once que cuenta con nombres como Son Heung-min, Denis Bouanga, Hugo Lloris, Stephen Eustáquio y Timothy Tillman, entre otros.

En el escalafón, el primer equipo que no es de Norteamérica es el rojinegro, ya que, además de un canadiense (Vancouver Whitecaps), el resto de los clubes del top son de Estados Unidos o México.

En el lugar 44, Deportivo Saprissa es el segundo nacional en la lista y el tercero de Centroamérica, ya que Olimpia también se ubica en la casilla 44.

En Costa Rica, Herediano es tercero (48) y Cartaginés cuarto (57).

Les siguen Puntarenas FC (71), San Carlos (81), Liberia (81), Sporting FC (84), Pérez Zeledón (92) y Guadalupe FC (95).

El ranking está conformado por 188 equipos, siendo Benque Viejo United FC de Belice el último lugar.