Brandon Aguilera: “Bryan (Ruiz) no tiene reemplazo”

El jugador enfatizó que “cualquiera desearía tener una carrera como la de Bryan, me inspira, me motiva, fuera de la cancha es muy inteligente”.

Sobre utilizar la camiseta número 10 en el combinado patrio, Aguilera respondió: “Eso no se me pasa por la mente, es algo extra, no me pongo presiones, si en algún momento tengo que usarlo, jugar en la Selección es lo principal”.