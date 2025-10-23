Bomberos atiende emergencia por cilindro de gas en el Morera Soto

El Cuerpo de Bomberos atiende la tarde de este jueves una emergencia de un cilindro de gas en el estadio Alejandro Morera Soto.

"Respondemos a deflagración de cilindro de gas licuado de petróleo, esto en el Estadio Alejandro Morera Soto, ingresando por el portón de sombra", informó el departamento de prensa de Bomberos.



Noticia en desarrollo