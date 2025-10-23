EN VIVO
Bomberos atiende emergencia por cilindro de gas en el Morera Soto

Esto fue lo que comunicó el departamento de prensa del Cuerpo de Bomberos.

Por Daniel Jiménez 23 de octubre de 2025, 15:33 PM

El Cuerpo de Bomberos atiende la tarde de este jueves una emergencia de un cilindro de gas en el estadio Alejandro Morera Soto.

"Respondemos a deflagración de cilindro de gas licuado de petróleo, esto en el Estadio Alejandro Morera Soto, ingresando por el portón de sombra", informó el departamento de prensa de Bomberos.

Noticia en desarrollo

