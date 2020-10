Barlon Sequeira renueva con Alajuelense hasta diciembre de 2023

El volante nacional, Barlon Sequeira, extendió su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense hasta el mes de diciembre del año 2023.



Sequeira, de 22 años, aseguró que no tuvo inconvenientes para negociar tres años más con el club de sus amores.

“Desde pequeño siempre quiero estar en este equipo. Lo importante siempre fue que las dos partes estaban interesadas en renovar, esa facilitó la situación y llegamos a un buen acuerdo”, destacó el joven.

El gerente deportivo, Agustín Lleida, fue el encargado de lograr el acuerdo con el futbolista, quien debutó con la camiseta manuda el 28 de agosto de 2016 en un partido ante San Carlos y no pierde de vista el objetivo de jugar en el extranjero.

“Tanto mi familia como mis amigos cercanos están felices por esta renovación (…) Uno como jugador obviamente siempre quiere dar ese salto al extranjero para mejorar, pero ojalá dejando una buena parte en La Liga para que las dos partes salgan ganando”, añadió.

Sequeira es uno de los jugadores más consistentes en el esquema de Andrés Carevic.

“Este torneo se me han dado las cosas bien, siento que he participado en la mayoría de los minutos y tengo bastante regularidad, eso me da mucha confianza”, concluyó.