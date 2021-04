Atlanta United derrota 0-1 a Alajuelense con un polémico penal

Alajuelense tuvo su retorno a la Liga de Campeones de Concacaf, pero no fue del todo placentero, ya que los rojinegros cayeron en casa 0-1 ante el Atlanta United en un polémico penal sancionado por el árbitro hondureño Said Martínez.

La pésima decisión del catracho terminó echando por la borda el planteamiento de los rojinegros, pese a que ambos clubes brindaron una etapa complementaria de buen fútbol y con muchas emociones.

En ese ir y venir de la primera mitad, justo antes del pitazo de descanso, Marcel Hernández aprovechó una pelota para quedar mano a mano ante el portero Brad Guzan a quien eludió y se llevó una barrida justo a los tobillos. Roja y a las regaderas desde temprano para el meta estadounidense.

Su lugar lo tomó un jovencísimo Roco-Ríos novo de apenas 18 años y quien apenas se metió en la lista por la lesión el suplente.

Ríos Novo tuvo una gran noche e incluso terminó siendo el héroe del Atlanta al final del juego al detener varios manos a manos.

El hombre de más y el novel guardameta hacían pintar un panorama a favor de los rojinegros, pero más bien la situación se tornó mucho más complicada de lo pensado.

Al 48’ un centro por la izquierda que golpeó en el rostro a Salvatierra fue sancionado como mano dentro del área y penal a favor de los estadounidenses que un minuto después no perdonaron tras un buen cobro de Ezequiel Barco.

Con el marcador en contra el Atlanta aprovechó el golpe anímico para controlar un poco el partido, aunque ya para los últimos minutos la Liga terminó encimando más e incluso se dio el gusto de desaprovechar oportunidades a granel.

Tras el enroque de los visitantes el 0-1 se agigantó y Alajuelense falló en sus aspiraciones de sacar algo de ventaja de cara al duelo de vuelta de la próxima semana.

Más bien llegará a este partido con una derrota y sin cuatro de sus pilares: Alex López, Alonso Martínez y Carlos Mora por problemas en su visa, mientras que Marcel no estará por sus problemas legales.

Alajuelense no mereció perder, pero otra vez la Concacaf no lo determinó así y gracias a un penal polémico el Atlanta salió del Morera Soto con un resultado de oro y que podría sentenciar la serie si la Liga no encuentra el camino a la victoria.