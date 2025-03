¡Atención, manudos! Según ESPN la FIFA ya le comunicó a Grupo Pachuca sobre Mundial de Clubes

La FIFA notificó a Grupo Pachuca que no puede ir al Mundial de Clubes con sus dos clubes: Pachuca y León, debido a una supuesta multipropiedad.

Esto lo informaron medios de comunicación en México como el programa Enfocados de ESPN, conducido por el reconocido periodista John Sutcliffe. Así como el diario ESTO en línea, SPD Noticias y otros medios de prensa.

Según indicó Sutcliffe, tanto León como Pachuca irían al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar.

Además, el tema se tocó en el programa Imagen Deportes:

Esta noticia es tomada con optimismo en la Liga, debido a que el club manudo pelea ante el TAS un boleto al siguiente Mundial de Clubes.

Teletica.com dio a conocer el pasado 13 de marzo que el TAS fijó plazo a Pachuca, León y a FIFA para responderle demanda a Liga Deportiva Alajuelense.



Los involucrados tendrán hasta el 2 de abril para responder.



Esto se da luego de haber nombrado los tres árbitros que resolverán el caso, así como las discusiones preliminares.



La Liga demandó ante la FIFA la supuesta multipropiedad de León y Pachuca y que ambos clubes no podrían participar en el Mundial de Clubes 2025.



Esto aún está en análisis y habrá que esperar que determinación tome el TAS.



El Mundial de Clubes es del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.



En esa oportunidad, Teletica.com contactó a Andrés Martínez, presidente de Pachuca, pero afirmó no tener comentarios sobre este tema.



Además, Jesús Martínez, presidente de León, no contestó las llamadas a su celular.