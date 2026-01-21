¡Atención, manudos! Muy pronto conocerán todos los detalles del nuevo estadio
Estos son los detalles que deberán conocer y votar los socios rojinegros.
Liga Deportiva Alajuelense se alista para darle una gran noticia a sus socios en la siguiente asamblea que será el 31 de enero.
Se trata nada más y nada menos que detalles del nuevo estadio, algo que tienen al liguismo con mucha expectativa.
La primera convocatoria será a las 8 a. m. y la segunda a las 9 a. m.
Estos son los puntos a tratar:
Presentación del informe del Tesorero cubriendo los siguientes puntos:
- Liquidación del presupuesto de la temporada anterior.
- Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio
inmediato siguiente.
- Cualquier otro asunto que a su juicio amerite informar y recomendar sobre el estado, marcha y perspectivas financieras de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.
- Cualquier otro asunto que a su entero juicio considere.
Presentación del proyecto y plan maestro del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.
Votación y aprobación sobre compra del bien inmueble y desarrollo del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.
Proposiciones presentadas por los Asociados, antes o durante la celebración de la Asamblea.
Como es costumbre, la asamblea tendrá lugar en el Gimnasio Multiusos Salvador Soto "Indio Buroy", en el Estadio Alejandro Morera Soto.