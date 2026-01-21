EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

¡Atención, manudos! Muy pronto conocerán todos los detalles del nuevo estadio

Estos son los detalles que deberán conocer y votar los socios rojinegros.

Foto: Alajuelense
Foto: Alajuelense
Por Daniel Jiménez 21 de enero de 2026, 7:00 AM

Liga Deportiva Alajuelense se alista para darle una gran noticia a sus socios en la siguiente asamblea que será el 31 de enero.

Se trata nada más y nada menos que detalles del nuevo estadio, algo que tienen al liguismo con mucha expectativa.

La primera convocatoria será a las 8 a. m. y la segunda a las 9 a. m. 

Estos son los puntos a tratar: 

Presentación del informe del Tesorero cubriendo los siguientes puntos:

  • Liquidación del presupuesto de la temporada anterior.
  • Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio
    inmediato siguiente.
  • Cualquier otro asunto que a su juicio amerite informar y recomendar sobre el estado, marcha y perspectivas financieras de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.
  • Cualquier otro asunto que a su entero juicio considere.

Presentación del proyecto y plan maestro del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

Votación y aprobación sobre compra del bien inmueble y desarrollo del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

Proposiciones presentadas por los Asociados, antes o durante la celebración de la Asamblea. 

Como es costumbre, la asamblea tendrá lugar en el Gimnasio Multiusos Salvador Soto "Indio Buroy", en el Estadio Alejandro Morera Soto.

