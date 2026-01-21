¡Atención, manudos! Muy pronto conocerán todos los detalles del nuevo estadio

Liga Deportiva Alajuelense se alista para darle una gran noticia a sus socios en la siguiente asamblea que será el 31 de enero.

Se trata nada más y nada menos que detalles del nuevo estadio, algo que tienen al liguismo con mucha expectativa.

La primera convocatoria será a las 8 a. m. y la segunda a las 9 a. m.

Estos son los puntos a tratar:

﻿Presentación del informe del Tesorero cubriendo los siguientes puntos:

﻿ Liquidación del presupuesto de la temporada anterior.

Cualquier otro asunto que a su juicio amerite informar y recomendar sobre el estado, marcha y perspectivas financieras de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

Cualquier otro asunto que a su entero juicio considere.

Presentación del proyecto y plan maestro del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

Votación y aprobación sobre compra del bien inmueble y desarrollo del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.﻿



Proposiciones presentadas por los Asociados, antes o durante la celebración de la Asamblea.

Como es costumbre, la asamblea tendrá lugar en el Gimnasio Multiusos Salvador Soto "Indio Buroy", en el Estadio Alejandro Morera Soto.