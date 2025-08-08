¡Atención, manudos! Liga refuerza medidas de seguridad en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense informó este viernes que el club reforzó las medidas de seguridad en el Morera Soto.

"Estas disposiciones, que buscan garantizar un espacio seguro y familiar para toda la afición manuda y quienes no s visitan, implicarán un proceso de revisión más riguroso en los accesos, lo que podría aumentar el tiempo de ingreso", comunicó el club por medio de un comunicado de prensa.

Los rojinegros informaron que "en cada punto de entrada, las personas serán inspeccionadas por personal de seguridad privada, unidades caninas K-9 y oficiales de Fuerza Pública.

Estos son los objetos prohibidos: