¡Atención, manudos! Celso Borges ya renovó

Celso Borges para rato. A sus 37 años, el volante firmó una nueva renovación con Alajuelense. Así lo anunció el gerente deportivo del club, el mexicano Carlos Vela.

"Celso es un referente del equipo, al igual que Washington Ortega, y buscamos continuidad en el liderazgo, los dos, tanto Celso como Washington vienen siendo constantes en el rendimiento", comentó Vela en la transmisión de Teletica Deportes Radio.

Vela indicó que la extensión del vínculo con Borges es de un año, pero indicó que buscan tener "charlas abiertas".

"Celso es muy inteligente, tiene experiencia internacional, mundiales, una proyección muy grande, en algún momento cuando termine su carrera va a seguir aportando al fútbol en Costa Rica o en otro lugar, en la faceta que le guste, que sea su mayor potencial, le veo mucho futuro en otra faceta", agregó Vela.

Celso llegó en setiembre 2021 y ha ganado dos Copas Centroamericanas, dos Torneos de Copa y dos Recopas.