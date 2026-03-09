Así fue el arribo de Alajuelense a Los Ángeles

Alajuelense arribó este domingo por la noche a Los Ángeles, Estados Unidos tras un pesado viaje desde Costa Rica y está listo para preparar el duelo ante Los Angeles FC por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Tras viajar este domingo cerca del mediodía, la Liga tuvo una escala en Guatemala de varias horas y arribó cerca de las 11 p. m., hora de Costa Rica.

La Liga sufrió las ausencias a última hora de Kenneth Vargas y Malcolm Pilone, quienes se lesionaron ante San Carlos el sábado por la noche.

Para este lunes, el técnico Óscar Ramírez realizará la conferencia de prensa a las 6:30 p. m. Una vez finalizada, el equipo realizará el reconocimiento de la gramilla del estadio Banc of California.

El partido será a las 9 p. m. hora de Costa Rica y tras el encuentro, la Liga realizará un viaje de 11 horas para arribar cerca de la media noche del jueves al país y preparar el partido del próximo viernes ante Pérez Zeledón (8 p. m.).



