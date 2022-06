Así es el Cartaginés desde la óptica de Albert Rudé

Por Daniel Jiménez | 24 de junio de 2022, 11:54 AM

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, calificó al Cartaginés como "un equipo muy completo" de cara al primer juego de la final en el Fello Meza, este domingo a las 11 a. m.

Rudé ofreció su última conferencia de prensa previo al inicio de esta final de fase.

Fiel a su estilo de verbo pausado y sin polémicas innecesarias, el estratega rojinegro aseguró estar listo para afrontar este nuevo reto en su carrera profesional.

Aquí los principales temas:

Entrenador joven en una final: "El fútbol es de los jugadores y yo me considero un elemento secundario. Aquí estoy metido en lo que me gusta con una oportunidad grandísima".



Deseo de alcanzar el título en dos partidos y no forzar a gran final: "Nos enfocamos en no poder utilizar la ventaja. Nos faltan dos más y el equipo está muy mentalizado en tener las herramientas psicológicas para conseguirlo, hacer la mejor de las series y conseguirlo".



Cartaginés: "Cartaginés se me hace un equipo muy completo, tiene la virtud de presionar fuerte, que te saca el balón muy rápido, fuerte por los costados, es un equipo muy versátil. Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte".

"Le veo un equilibrio más grande al equipo, ser muy compacto en las dos partes del juego, y eso lo hace altamente peligroso. Sabemos que vamos a enfrentar un equipo, y si no estamos en nuestra mejor versión vamos a sufrir mucho".



Recuperación: "Estamos en proceso de recuperación, no han pasado suficientes horas. Esperemos contar con todo el plantel para encarar esta final".



Consejeros: "He estado hablando mucha gente, me gusta mucho escuchar, he estado escuchando sus anécdotas y consejos".



Partidos anteriores contra Cartaginés: "Todo lo que ha pasado queda atrás, ese partido que ganamos en su estadio también. Todo lo que ha pasado no sirve para nada y al final tenemos que sacarlo de la mejor manera. Para quedar campeones tenemos que mejorar".



Técnico joven: "Ser entrenador de un club como Liga Deportiva Alajuelense, un club tan grande, y estar a la oportunidad de ganar un título, no lo tenía presupuestado. Aquí estoy a dos partidos de poder conseguirlo".



