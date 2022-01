Argentino Israel Escalante se ilusiona con ponerse la camiseta de Alajuelense

El jugador argentino Israel Escalante ya sueña con ponerse la camiseta de Alajuelense.

Escalante, quien es ficha de Boca Juniors, llegaría al cuadro rojinegro en condición de préstamo por un año, pero con opción de compra.

El extremo zurdo conversó con Teletica.com y afirmó estar emocionado por esta nueva oportunidad que se abre en su carrera deportiva.

"Tengo muchas expectativas sobre el club, sobre ir a Costa Rica, es un país muy lindo. Estuve mirando muchas cosas, me gusta mucho el equipo, es un club muy ordenado, bastante grande, tienen mucha hinchada, vi unos videos de cómo entrenan, tienen muchas instalaciones", comentó Escalante en exclusiva.

Sobre sus condiciones como jugador, el sudamericano indicó que se puede desarrollar en todo el frente de ataque.

​"Puedo jugar por derecha y en el medio, pero sobre todo me gusta jugar de extremo por izquierda, soy rápido y me gusta llegar al área, me gusta gambetar", explicó el futbolista.

Sobre su formación de jugador, contó que pasó por todas las divisiones inferiores en Boca Juniors.

Israel conversó con Agustín Lleida, gerente deportivo del equipo rojinegro, y desde ya se puso a sus órdenes.

"Tuve la oportunidad de conversar con él (Lleida) por Zoom, estuve hablando poco con él, unos 10 minutos y me contó cómo trabajan ellos y me pareció muy bueno, me gusta trabajar así", concluyó.