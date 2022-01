Aquiles Mata sobre Agustín Lleida: "Definitivamente ha fracasado"

Con lupa. Así es como el reconocido exvicepresidente de Alajuelense, Aquiles Mata, analiza la labor de Agustín Lleida como la cabeza deportiva del proyecto de la institución.

Mata atendió a Teletica.com y brindó una amplia entrevista en la que plantea que Lleida se dedique exclusivamente al Centro de Alto Rendimiento (CAR) y la institución contrate a otro gerente deportivo.

¿Qué análisis hace del préstamo de Marcel Hernández a Cartaginés?

La decisión de enviarlo a préstamo me parece contradictoria, el tema de él debió revisarse antes de contratarlo y no después. La institución debió revisar qué podía acontecer en un futuro. Esto genera una duda en todos los seguidores de la Liga. Pareciera que las decisiones gerenciales no son las más acertadas.

¿Cómo califica este tema de los fichajes bomba que al final no cumplen las expectativas como Hernández, quien lo ceden a Cartaginés?



Es una falta de planificación gerencial porque hacer una inversión para ahora prestarlo. Es un negocio totalmente errado y genera desconcierto en la institución.

"Estas contrataciones no son las más atinadas ni acertadas. Pensé que era una pieza importante y tuvo que asumir ese rol. Ahora las situaciones no se dan y es como una cortina de humo. Diríamos que Cartaginés es el beneficiado y Alajuelense el perjudicado".



​¿En qué ha fallado Agustín Lleida como gerente deportivo?

Hay varias cosas, se nos dijo que había una Liga del Futuro y que se debían crear a los propios jugadores en todas las posiciones, eso no se está dando conforme a lo acordado ni planificado.

"Ese mensaje de la Liga del Futuro se perdió en el camino, eso no vio la luz. Es una muy buena propuesta el CAR, no hay otro en Centroamérica, pero no lo estamos aprovechando en la verdadera dimensión".



"Lo lógico es que haya una persona para producir esos jugadores".



¿Considera que hay un doble discurso en el equipo?

Hay una distorsión a nivel institucional y presupuestaria conforme a la planilla. Estamos en pandemia, no hay taquillas y no se logran los objetivos fundamentales. Debe haber una afectación económica y debe haber reducción de plantilla. Hay varios factores que tienen que analizarse fríamente y no dejar en manos de una gerencia.



¿Por lo que dice considera que debe seguir Agustín Lleida en su cargo de gerente deportivo?



Mire, por lo que yo conozco es muy buen planificador, pero él debería estar solo dedicado al CAR con los nuevos talentos, produciendo material para exportación y no planificando un equipo asumiendo roles gerenciales o sustituyendo la función del directivo o mismo cuerpo técnico.

"En mi criterio debería estar exclusivamente en el CAR y que la Liga tenga otro gerente con un conocimiento más del mercado y no estar con un doble función que sería manejando primer equipo".

​¿Qué perfil debe tener ese gerente deportivo que usted menciona?

Lo que uno ve desde afuera que es se necesita a alguien que conozca conoce el medio, cómo es el jugador de acá, que vea qué se puede traer de afuera, que piense en los mejores beneficios para el club.

"Hay una confusión. No se está dando el resultado, como gerente al mando del primer equipo no da los resultados, debe ser alguien con esa sentimiento y con un conocimiento más amplio como Javier Delgado que está en el Real España de Honduras, o una persona de esa naturaleza y no una persona foránea que si las funciones no se dan, se va de la institución. Ese trabajo debe ser con gente del club con exjugadores preparados".



Vamos ahora con las ligas menores... ¿Se distorsiona el mensaje cuando se celebran títulos de liga menor pero le va al primer equipo con toda la estructura que hay?



Al aficionado liguista que compra la camiseta le interesa estar ganando títulos con el primer equipo, los títulos de liga menor. Él (Agustín) ha fracasado y está comprobado. Lo lógico es que vuelva a su función en el CAR, que fue para lo que se le trajo y otra persona con otros elementos venga a administrar.

"Él hace todas las funciones dentro de la institución, él compra jugadores, vende jugadores, contrata técnicos, los quita, asciende a los juveniles. Debe haber un balance, un equilibrio, debe haber un gerente que tenga comunicación constante. Él tiene que vender humo... El aficionado está muy contento que se contrató a equis jugador, pero pasa lo que sucedió al final del torneo anterior y vienen los conflictos, el enojo de los aficionados".



¿Ha fracaso Agustín Lleida como gerente deportivo del primer equipo?



Sí, definitivamente ha fracasado. Si esto lo hubiera hecho un costarricense téngalo por seguro que en la primera lo hubieran echado, pero es extranjero con alto poder y no se ha reflejado, definitivamente ha fracasado. En los demás aspectos tiene éxito pero no se refleja en el producto del primer equipo.