Aquiles Mata: "Las sanciones son más fuertes contra la Liga que contra otros equipos"

"Yo sí creo que hay un sesgo más marcado en contra de Liga Deportiva Alajuelense en temas de sanciones, no sé por qué , tal vez porque los comisarios están más atentos, por el tipo de comisario o árbitro, están más atentos a que se cumplan las normas y eso nos está afectando, sucede igual con temas de arbitraje y beneficios a ciertos jugadores de otros equipos, donde realizan juego brusco y no son amonestados como sucede con la Liga y es la lucha que tiene que dar de la junta directiva para que se sea más equitativo, no podemos aceptar que se nos mida con una vara diferente", comentó Mata.

" Hemos notado que las medidas sancionatorias son más fuertes contra la Liga que contra otros equipos . (Los aficionados) no dejan de tener esa razón por que hemos sido sancionados con otra dimensión a como han actuado en el pasado, pero eso no justifica que la Liga no tenga que acatar el reglamento, queremos que los aficionados estén consciente que hay un código que respetar", añadió.

"No podemos estar atendiendo a lo que hayan aplicado en el pasado, la normativa indica que no se puede ingresar al estadio con máscaras, pasamontañas, cascos o prendas que oculten la identidad de las personas, lo que pasó en el pasado es que no se aplicó como tenía que ser, esta norma ya tiene su tiempo, no se aplicó y no podemos en la Liga decir que por qué nos la aplican a nosotros si no la aplicaron a otros", agregó.