Anthony Hernández está cerca de volver a las canchas con Alajuelense

“Fui y le pedí a Dios que me diera sabiduría para entender lo que estaba sucediendo, no sabía que me iban a operar (pie derecho), yo pensaba que era una simple lesión que con tratamiento y terapia iba a mejorar, pero cuando firmo acá y revisamos bien todo se dio la opción de operar, fue un impacto muy duro porque nunca me había lesionado, pero nunca decidí renegar y afronté lo que Dios tenía para mí, ahora vea, estoy a nada de debutar, si no estaba triste antes ahora porque estarlo, estoy sumamente feliz, ya he tocado balón he estado corriendo, ahora a esperar la evolución de pie y a darle”, expresó a la página de la Liga.