Anthony Hernández avisa al Olimpia: "Somos los bicampeones, no nos vamos a rendir"

Anthony Hernández, autor del gol del empate 1-1 ante Olimpia en la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2025, expresó su satisfacción por el resultado y la actitud del equipo rojinegro, que dejó la serie abierta de cara al juego de vuelta en Tegucigalpa.

“Primero que todo, buenas noches. Agradecerle a Dios por esta afición que nos vino a apoyar y por el gol. La serie hay que jugarla, somos los bicampeones, no nos vamos a rendir. Tenemos un buen rival al frente, pero esto hay que ir a sacarlo allá”, afirmó el futbolista manudo tras el encuentro disputado en el estadio Morera Soto.

Hernández destacó que Alajuelense dominó la posesión del balón, aunque reconoció que faltó contundencia en el último tramo del ataque. “Sentimos que tuvimos la posesión del balón, pero tuvimos que ser más contundentes arriba. Ahora toca levantar la cabeza, que somos los bicampeones”, comentó.

El volante insistió en que la eliminatoria sigue completamente abierta y confía en que el equipo sabrá responder en territorio hondureño.

“Como dije, la serie hay que jugarla, son duras, tenemos un digno rival, pero esto todavía no acaba y hay que seguir”, añadió.

Con el empate, Alajuelense viajará a Honduras en busca de sellar su pase a la final del torneo regional.