Ángel Zaldívar: “Estoy muy contento porque llego a un gran club”

El delantero mexicano Ángel Zaldivar ya viste los colores de Alajuelense e incluso conoció las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento.

El atacante mexicano, de 31 años, llega procedente del FC Juárez de la primera división de México y estará con los rojinegros por un año y seis meses.

“Estoy muy ilusionado porque llego a un gran club con su historia y que el club se rige con mucha pasión, mucha entrega hacia los colores, mucho respeto hacia el club, entonces también me identifico con eso, entregarme al 100% al club”, reveló el atacante en sus primeras declaraciones vestido de rojinegro.

Zaldivar agradeció el recibimiento de la afición y todos los mensajes de apoyo, aunque reconoció que eso trae una enorme responsabilidad.

“El compromiso y la responsabilidad de la gente la tengo muy clara y me la han hecho saber y sé lo que representa un club grande, entonces es desde el primer día tomar esa responsabilidad de ir por todo”, expresó.

Proveniente de la cantera de Chivas, club en el cual brilló y consiguió la Liga MX en 2017 y un cetro de Concacaf en 2018, también militó en Monterrey, Puebla y San Luis.

El mexicano espera hacer dupla con su paisano Ronaldo Cisneros, quien fue punto alto la temporada anterior.

“Que la gente esté completamente segura de que me voy a entregar al 100%, que eso no tenga dudas, el trabajo, el esfuerzo, eso va a estar día a día y espero poderle entregar muchas cosas y conseguir los objetivos junto con el equipo”, finalizó.

El nuevo jugador de la Liga espera su permiso de trabajo para tener todo listo y debutar en la Primera División.



