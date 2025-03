¿América? Esto dicen en la Liga sobre puesto vacante al Mundial de Clubes

Algunos periodistas y medios de comunicación en México han debatido hasta el cansancio sobre el Mundial de Clubes. Una vez descalificado el León por parte de la FIFA, el club azteca se fue al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Ahora, una gran parte de la prensa mexicana pone un nombre sobre la mesa: el América.

Con reglamento en mano, León Weinstok, directivo de Alajuelense que lleva el caso ante el TAS, brindó algunas interpretaciones sobre el club crema.

"Entiendo la motivación de la prensa, de insistir en querer que vaya el América, esa parte yo la entiendo, pero si se hace un análisis objetivo, razonable del reglamento, no encontramos ningún fundamento para que no vaya ningún club que no sea Liga Deportiva Alajuelense", respondió Weinstok.