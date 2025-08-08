EN VIVO

Liga Deportiva Alajuelense

Alineaciones: Así sale la Liga del Macho Ramírez para juego en Managua

El partido iniciará a las 8 p. m.

Alajuelense en el Estadio Nacional de Managua. LDA
Alajuelense en el Estadio Nacional de Managua. LDA
Por Daniel Jiménez |7 de agosto de 2025, 19:15 PM

Alajuelense visitará este jueves a las 8 p. m. al Managua FC, por a segunda fecha de la Copa Centroamericana.

En este torneo, los rojinegros defienden el bicampeonato y, precisamente, en la primera jornada cayeron en el Morera Soto 1-2 ante el Plaza Amador de Panamá.

El equipo viajó a Nicaragua sin el atacante Joel Campbell, quien “presenta una lesión muscular grado 1 en la zona isquiotibial de su pierna izquierda”.

“El tiempo estimado de recuperación se determinará de manera progresiva, según la evolución clínica y funcional del jugador”, detallaron los manudos.

Alineación de la Liga:

Alajuelense.

